Ambulance met verkeersslachtoffer botst op weg naar ziekenhuis Ronny De Coster

13 februari 2019

10u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zottegem Een ziekenwagen die met een slachtoffer van een verkeersongeval op weg was naar het Algemeen Ziekenhuis in Zottegem, raakte woensdagvoormiddag zelf betrokken bij een aanrijding.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Godveerdegemstraat en Jasmijnstraat in Zottegem op een paar honderd meter van het ziekenhuis. Een ziekenwagen van de brandweerpost Melle vervoerde een slachtoffer van een verkeersongeval dat gebeurd was op de Steenweg op Oosterzele in Wetteren.

De ambulance reed met de zwaailichten en sirenes aan, maar werd kennelijk toch niet of te laat opgemerkt door de chauffeur van een busje dat vanuit een zijstraat links kwam. Die stak de straat over en de bestuurster van de ziekenwagen kon een aanrijding niet vermijden.

Bij het ongeval geraakte niemand gewond. Het ziekenhuis van Zottegem stuurde een ambulance om de patiënt mee te nemen.