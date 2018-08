Ambitieuze en ervaren juf zoekt klasje om schooljaar knallend te starten Frank Eeckhout

14 augustus 2018

17u25 0

"Deze juf zoekt nog een klasje om het schooljaar knallend te starten!" Met deze oproep op Facebook hoopt Veerle Beerens (39) uit Sint-Maria-Oudenhove tegen 3 september toch nog een plaatsje voor de klas te versieren. "Ik heb 16 jaar ervaring maar elke zomervakantie wacht ik ben een bang hartje op dat verlossend telefoontje", vertelt Veerle.

Bijna de wanhoop nabij postte Veerle Beerens maandag haar CV op Facebook. En die oogt best indrukwekkend. "Al 16 jaar geef ik les in het lager onderwijs. Alle klasjes van het eerste tot het zesde leerjaar heb ik daarbij doorlopen. Tot secretariaatswerk toe heb ik gedaan. Helaas altijd maar voor korte perioden als interim of om een leerkracht te vervangen. Ik doorkruiste daarbij al half Oost-Vlaanderen. Geen enkele aanbieding was mij te min maar nooit lukte het om eens een heel schooljaar als fulltime aan de slag te gaan", zucht Veerle.

"De fout van het systeem", meent de ambitieuze juf. "Ik koos ervoor om mijn stage in het buitenland te doen. Waar heel wat collega's aan de slag gingen op hun stageplaats, moest ik mijn pluimen hier nog verdienen. De extra bagage die ik in het buitenland verwierf, maakte daarbij amper indruk. Eén keer stond ik op het punt om halftijds benoemd te worden, maar dat werd opnieuw op de lange baan geschoven. Door die tijdelijke opdrachten was ik ook vaak werkloos. Omdat ik nooit voor een lange periode aan de slag was, trok ik daardoor maar de minimum werkloosheidsuitkering. Niet simpel met een eigen huis en drie kinderen", zegt Veerle.

Drie jaar geleden ging Veerle uiteindelijk in de privé aan de slag. "Ik was twee jaar verantwoordelijk voor de afdeling groenten en fruit en bakkerij bij Albert Heyn. Ik kreeg daar de kans om door te groeien maar de lokroep van het lesgeven was te groot. Ik zegde Albert Heyn vaarwel en koos opnieuw voor mijn grote liefde. Vorig schooljaar stond ik in dertien verschillende scholen. Soms waren dat maar acht uurtjes in de week. Telkens weer legde ik al mijn passie in de weegschaal in de hoop terug te mogen keren. Maar tot op vandaag hoorde ik nog niets. Ik heb nochtans alle dertien scholen opnieuw aangeschreven."

Toch wanhoopt Veerle nog niet. "Door twee jaar fulltime te werken in een grootwarenhuis sta ik er financieel beter voor. Als ik op 3 september niet kan starten, ga ik gewoon stempelen. In oktober volgen de aanbiedingen wel. Elk aanbod neem ik met beide handen aan maar stiekem hoop ik toch op een volwaardige kans als volwaardige juf", besluit Veerle.

Scholen die Veerle kunnen gebruiken, mogen een mailtje sturen naar veerle_beerens@hotmail.com.