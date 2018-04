Alle Vlaamse partijen op politiek debat voor Stisa 10 april 2018

Op een politiek debat ten voordele van Stisa tekenen vrijdag om 20 uur alle Vlaamse politieke partijen present. Ook de kersvers opgerichte partij Be.One van Abou Jahjah stuurt een vertegenwoordiger. "De kopstukken zullen er debateren over pensioenen, onderwijs, justitie, openbaar vervoer en begroting. Wetstraatjournalist Johny Vansevenant leidt alles in goede banen", zegt Stijn De Bruycker van Project Stisa, dat deze avond organiseert samen met Radio M fm. Het debat vindt plaats in het nieuwe business centrum in de Kloosterstraat 40 in Erwetegem. De toegang bedraagt 7 euro. De vipformule met etentje en gereserveerde zitplaats kost 25 euro. Inschrijven hiervoor kan via stijn.de.bruycker@hotmail.com.





