Alle leeftijden welkom in Triamant Aunove LEEFOMGEVING MOET EERSTE VLAAMSE 'BLUE ZONE' WORDEN FRANK EECKHOUT

01 maart 2018

02u55 0 Zottegem Triamant Aunove wil Vlaanderens eerste 'Blue Zone' worden. Een plaats waar mensen uitzonderlijk oud worden. "Jong en oud woont hier door elkaar. Voor zorgbehoevenden is er zorg op maat", zegt CEO van Triamant Jo Robrechts.

Met de slogan 'Zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig leven' wil Triamant Aunove mensen uit de wijde omgeving warm maken om één van de 116 studio's of appartementen te huren in hun woon- en leefomgeving op de voormalige site van het klooster in Sint-Maria-Oudenhove. "Wij willen Vlaanderens eerste Man-Made Blue Zone worden. Blue Zone werd bedacht door enkele wetenschappers van National Geographic en verwijst naar gebieden waar mensen uitzonderlijk vitaal oud worden. Wereldwijd zijn er zo vijf plaatsen, maar die zijn historisch gegroeid. Met Triamant Aunove willen we nu zelf zo'n Blue Zone creëren", vertelt CEO van Triamant Jo Robrechts.





Daarvoor moet Triamant Aunove wel enkele elementen bewaken. "Belangrijk in ons concept zijn gezonde voeding, actief bewegen, intellectuele stimulatie, relaxatie, de bewoners een doel en zin geven in het leven en een hechte woongemeenschap vormen. Dat willen we bereiken door een mix aan te bieden van actieve senioren en ouderen met een grote zorgbehoefte tot jonge koppeltjes en alleenstaanden. Jong en oud, kerngezond of met een lichte of zwaardere zorgvraag, iedereen woont door elkaar in Triamant. Bij ons worden de mensen niet in hokjes gestoken. Dat vraagt uiteraard een intensieve dienstverlening maar onze woon-, leef- en zorgcoaches leiden alles in goede banen.





Take a Break-formule

Jonge bewoners tussen 18 en 55 jaar krijgen bij ons zelfs een korting van 100 euro per maand als ze zich maandelijks 10 uur ten dienste stellen van de zorgbehoevende bewoners. Dat kan al door boodschappen te doen of door een wandeling te maken met hun huisdier", zegt Robrechts.





Triamant Aunove biedt ook een Take a Break-formule aan voor mensen die er even tussenuit willen of voor wie moet revalideren. Eén van die 'take a breakers' is de 91-jarige Yolande uit Erwetegem. "Om de eenzaamheid van de wintermaanden te doorspartelen, kwam ik hier drie maanden wonen. Vandaag (gisteren, red.) is normaal mijn laatste dag, maar het bevalt mij hier zo goed dat ik besloten heb om te blijven. Ik zie het echt niet meer zitten om alleen te wonen en naar een rusthuis verhuizen, wil ik niet. Hier krijg je zoveel meer aangeboden. Ik kan zelfstandig blijven leven, er is sociaal contact en er zijn tal van activiteiten. Bovendien beschikt het gebouw over een brasserie waar je lekker kan eten als vrienden of familie op bezoek komen", looft de kranige negentiger het woonconcept.