Alle hens aan dek om verpleegafdelingen weer open te stellen na nachtelijke brand in AZ Sint-Elisabeth Zottegem De brand was beperkt en snel bedwongen, maar heeft wel veel rook verspreid. Ronny De Coster

29 januari 2019

12u30 0 Zottegem Personeel van Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem is hard in die weer om ervoor te zorgen dat vandaag nog alle patiënten van twee ziekenhuisafdelingen terug naar hun kamer kunnen. “De brandschade is beperkt, maar we hebben veel werk met poetsen en ventileren. Pas als alle brandgeur weg is, mogen de patiënten terug”, zegt Frank Verbeke, algemeen directeur van de kliniek.

37 patiënten waren vannacht geëvacueerd naar de dagkliniek na een brand. “Het was een elektrische brand, die om kwart over twee ontstond op de vierde verdieping”, vertelt Frank Verbeke, algemeen directeur van het ziekenhuis. “In een technische lokaal stond een voedselverwarmer op te laden. In die unit is er kennelijk een kortsluiting ontstaan, die een grote rookontwikkeling heeft veroorzaakt. Doordat die technische ruimte zich tussen twee verpleegafdelingen bevindt, heeft de rook zich door de twee gangen verspreid”, legt Verbeke uit.

In minder dan half uur ontruimd

De evacuatie van de 37 patiënten verliep opmerkelijk vlot: in amper een half uur waren de twee ziekenhuisafdelingen helemaal ontruimd. De meeste patiënten werden naar het aanpalende dagziekenhuis gebracht, dat ’s nachts leeg staat.

“Alles is op een rustige manier kunnen gebeuren. Nadat we eerst ons eigen intern noodplan in werking hebben gesteld en ons eigen blusteam al de eerste actie had ondernomen, is ook de brandweer gearriveerd. Ook het medisch rampenplan en het gemeentelijk rampenplan werden even afgekondigd, waarbij het bevel dan werd overgenomen door de gemeentelijke commandocel. Dat heeft allemaal goed gewerkt. We hadden veel helpende handen ter beschikkingen en iedereen wist heel goed wat hij of zij moest doen. Er is nooit sprake geweest van enige paniek.”

Geen paniek

Dat zegt ook patiënt Paul De Ruyver uit Brakel, die rond halfdrie in allerijl zijn bed uit moest. “De verpleegster vroeg me om iets warms aan te trekken en op de gang te komen. Er was rookontwikkeling op de verdieping, zo vertelde ze. Ik zag hoe patiënten met rolstoelen en sommigen in bed werden weggevoerd. Zelf was ik bij een groep die te voet met de trap naar het derde mocht. Wij zijn opgevangen in de audio-zaal, waar we iets konden drinken. Het is wel even schrikken als ze je in het holst van de nacht uit je bed halen, maar ik moet zeggen dat ik me op geen enkel moment echt zorgen heb gemaakt. Dat komt ook, doordat iedereen kalm bleef: de verplegers en mensen van de brandweer en het Rode Kruis waren zelf rustig en dat gaf me het gevoel: die hebben dat hier wel onder controle”, getuigt Paul.

Alle bedden verversen

Intussen werkt poetspersoneel met man en macht om de twee verpleegafdelingen te reinigen, zodat die vandaag nog weer in gebruik kunnen worden genomen “Vooral in de gangen is veel opkuiswerk. We zijn ook volop aan het ventileren. Daarvoor leggen we zelfs plafonds open. En in alle kamers moet het beddengoed ververst worden. Patiënten kunnen pas terugkeren, als alle rookgeur verdwenen is”, zegt Frank Verbeke nog. Op andere activiteiten in het ziekenhuis heeft de nachtelijke brand geen gevolgen: er zijn vandaag geen onderzoeken en ingrepen uitgesteld.