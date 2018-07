All-in vakantie bij vzw De Bron Frank Eeckhout

27 juli 2018

De hoge temperaturen van de laatste dagen inspireerden de mensen van vzw De Bron in Zottegem om hun klanten een all-in vakantie aan te bieden.

Om deze warme periode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, verrassen we alle gebruikers op een tropische vakantienamiddag. Waterpret, verfrissende drankjes en heerlijke ijsjes brachten verkwikking én amusement. Pootje baden in het zwembad zorgde voor extra verkoeling. Het initiatief viel duidelijk in de smaak. Alle gebruikers van het dagverzorgings- en woonzorgcentrum, assistentiewoningen en zorghotel De Bron genoten met volle teugen van hun vakantie aan de Costa del Bron", zeggen Lindsey Meersman en Jana De Sutter van het animatieteam van De Bron.