Afval vergeten: waarborg kerstmarkt kwijt

23 februari 2018

02u46 0 Zottegem Zeven verenigingen die een standje hadden op de kerstmarkt in Zottegem, zijn hun waarborg van 160 euro kwijt. Een tweede financiële opdoffer nadat op 10 december een storm tientallen kraampjes wegblies. "Elke vereniging moet zijn afval meenemen, zeven verenigingen traden dit voorschrift met de voeten", motiveert het schepencollege zijn beslissing. De getroffen verenigingen reageren verbolgen.

Door het gure weer was de kerstmarkt van eind vorig jaar al geen voltreffer voor heel wat Zottegemse verenigingen. Op zondag 10 december blies een storm tientallen kraampjes weg waardoor heel wat deelnemers er in de vooravond al noodgedwongen de brui moesten aan geven. Een week later gooide een sneeuwstorm weer roet in het eten. Als klap op de vuurpijl krijgen zeven verenigingen nu te horen - of juist niet - dat ze naar hun waarborg van 160 euro kunnen fluiten, omdat ze aan hun stand afval achtergelaten hebben.





De geviseerde verenigingen zijn Studentenkring Sottegem, Gilde van de Macekliers, Zottegemse Basketvrienden, Moeder Egmont, Toogal Djanque, FC Velzeke en KSV Sottegem. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat noch FC Velzeke noch KSV Sottegem hun waarborg kwijt zijn, omdat ze die nooit betaald hebben, net als hun inschrijvingsgeld. Opmerkelijk: geen enkele vereniging is op de hoogte van die beslissing.





"Wablieft?", reageert Marie-Agnes Dieme van de vzw Toogal Djanque verbaasd. "Wij hebben al ons afval meegenomen. Ik heb geen lessen te krijgen in netheid want ik ben al jaren vertrouwd met de regels. Ik organiseer ook al jaren activiteiten in Zottegem en nooit heb ik opmerkingen gekregen. Met deze beslissing kan ik niet akkoord gaan. Door het slechte weer sloten we de kerstmarkten al af met 300 euro verlies. En daar zou nu nog eens 160 euro bijkomen. De burgemeester mag zich aan een boze telefoon verwachten. Door het slechte weer hebben we vroeg afgesloten. Als anderen nadien hun afval aan onze stand plaatsen, moeten wij daar niet voor opdraaien", zegt Dieme kwaad.





Ook Louie Van Rijsselberge van Studentenkring Sottegem valt uit de lucht. "Ik betwijfel sterk dat wij afval achtergelaten hebben. Ik ga mij hierover eerst grondig informeren voor ik reageer", zegt Van Rijsselberge.





Gemeenteraadslid Dirk Minnaert van Open Vld brengt het inhouden van de waarborgen maandag op de gemeenteraad.





Buitensporig

"De vaststelling is gebeurd op basis van foto's die werden genomen na de kerstmarkt. Navraag bij twee betrokken verenigingen leert ons dat ze alle vuilniszakken, op één na, hebben meegenomen. Die ene zak is blijven staan wegens plaatsgebrek in hun voertuigen. We vinden de boete dan ook buitensporig. Verder stellen wij voor dat stadsarbeiders op maandagmorgen alle vuilniszakken in een vrachtwagen gooien en wegbrengen. Dat is het minste dat het stadsbestuur kan doen als waardering voor de vele verenigingen die de kerstmarkt bruisend houden", meent gemeenteraadslid Minnaert.