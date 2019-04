Afgelaste Rainbow Run komt terug op autoloze zondag Frank Eeckhout

15 april 2019

18u13 0 Zottegem De afgelaste Rainbow Run komt op 22 september terug naar Zottegem. “Een storm gooide vorig jaar roet in het eten maar op autoloze zondag ondernemen we een nieuwe poging", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

De Rainbow Run is een loop over een parcours van 5 km, waarbij de deelnemers aan start, de aankomst en op zes hotspots kleurenpoeder over zich heen krijgen. “Die Rainbow Run stond vorig jaar gepland op 23 september. Een najaarsstorm dwong ons echter alle activiteiten af te gelasten. Het programma van toen wordt helemaal hernomen op 22 september. Er komt veel muziek en straattheater in de centrumstraten en de allerkleinsten kunnen met zeepkisten rondrijden. De parkeervakken worden gepimpt met poppenkasten, karikaturisten, openluchtkappers en picknickplekjes. Ook doen we net als in 2017 een gooi naar een wereldrecord. Toen maakten meer dan 2.000 kinderen de langste straatkrijttekening ter wereld. Nu willen we de grootste vingerverftekening ter wereld maken. Daarvoor zal de Stedelijke Academie Beeldende Kunst Zottegem een reuzengrote getekende Egmont voorzien", zegt Leen Goossens.

Door deel te nemen aan autoloze zondag wil de stad haar inwoners sensibiliseren. “We willen aantonen hoe aangenaam het is om in een autovrij centrum te vertoeven. Je kan ongestoord winkelen, rustig etalages bekijken, op je gemak een terrasje doen en de kinderen kunnen veilig rondlopen en de straat oversteken zonder te moeten opletten of er een auto passeert. Het is een eerste stap om op termijn te evolueren naar een aantal vaste autovrije dagen", besluit de schepen.