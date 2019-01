Advocaat vraagt bijkomend onderzoek naar voorbedachtheid bij moord op echtgenoot in Zottegemse b&b Ronny De Coster

25 januari 2019

15u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zottegem Chris T. (57), die zondagavond in Zottegem met een mes haar man Dirk Zegers (61) om het leven bracht in hun woning annex b&b in Zottegem, blijft aangehouden op beschuldiging van moord. Haar advocaat tekent tegen die beschikking geen beroep aan, maar vraagt bijkomend onderzoek om na te gaan of er effectief sprake is van voorbedachtheid.

Wenend verscheen de vrouw vandaag voor de raadkamer in Oudenaarde, die besliste om haar voorlopige hechtenis met een maand te verlengen. “In de drukte van het onderzoek heeft ze de eerste dagen niet ten volle beseft wat er zondag is gebeurd, maar mijn cliënte zat intussen al enkele dagen alleen in haar gevangeniscel en nu dringen de zaken wel door”, zegt de Brugse advocaat Bram Elyn, die de verdachte verdedigt.

Bijkomend onderzoek

“Het spreekt voor zich dat we in de prille stand van het onderzoek geen beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer om de aanhouding van mijn cliënte te bevestigen”, zegt Elyn.

Hij heeft aan het parket wel bijkomend onderzoek gevraagd om na te gaan of moord (en dus voorbedachtheid) wel degelijk de juiste kwalificatie is voor het gezinsdrama dat zich vorig zondag aan de Mijnwerkersstraat in Sint-Maria-Oudenhove heeft voltrokken.

In de huidige, prille stand van het onderzoek betwist ik de voorbedachtheid niet, maar speurwerk naar wat zich voordien allemaal heeft afgespeeld, kan alleen maar positief kan uitdraaien voor mijn cliënte Bram Elyn, advocaat van verdacht Chris T.

“We weten nog onvoldoende, wat er zich in het huis heeft afgespeeld de uren vòòr het misdrijf. Daarvan moet een tijdlijn worden gemaakt. Ook van wat er in de langere periode voordien in dit gezin is gebeurd, hebben we nog geen beeld. Het gerecht moet ook het medisch dossier van het slachtoffer in beslag nemen en doorlichten. De man had een chronische ziekte, waarvoor hij zware medicatie nam, maar zelfs zijn vrouw kent daarvan niet de details, omdat de man daarover zeer gesloten was. Het resultaat van al die onderzoeken zal moeten uitwijzen of de feiten met voorbedachtheid zijn gebeurd. Nu kwalificeert de onderzoeksrechter de beschuldiging als ‘moord’ en in de huidige stand van het onderzoek betwist ik dat ook niet. Maar speurwerk naar wat er zich voordien allemaal heeft afgespeeld, kan alleen maar positief kan uitdraaien voor mijn cliënte”, gelooft de advocaat.

Emotioneel misbruik

In detail wil de raadsman daarover niet gaan, maar het lijkt erop, dat de verdediger van de verdachte verwijst naar wat deze week al bekend raakte: Chris T. zou vlak na de feiten haar dochter verteld hebben, dat ze het niet langer aankon hoe haar man haar kleineerde en dat ze jarenlang gebukt ging onder emotioneel misbruik.

De Oudenaardse Advocate Véronique Deweirdt verdedigt de dochter en die zal zich volgende week burgerlijke partij stellen in de zaak. “Vooral omdat ook wij anders geen inzage krijgen in het dossier en daardoor niets weten over de vordering van het onderzoek. Want ook mijn cliënte wil vooral weten waarom haar moeder haar vader heeft gedood”, zegt Deweirdt.