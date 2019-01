Activiteiten tijdens Ronde van Vlaanderen aanvragen voor 1 februari Frank Eeckhout

09 januari 2019

Zottegem Verenigingen of inwoners die tijdens de passage van de Ronde van Vlaanderen een activiteit willen organiseren, moeten dat voor 1 februari aanvragen bij de burgemeester.

De stad Zottegem maakt zich op voor de Ronde van Vlaanderen. “Voor de derde keer op rij is onze stad ‘Dorp van de Ronde’ en dat zetten we stevig in de verf", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). Naast de activiteiten door of in samenwerking met de stad, kunnen uiteraard ook andere initiatieven worden genomen. “Hoe meer, hoe beter", stelt De Potter. “Om alles is goede banen te leiden, moeten wel een paar richtlijnen nageleefd worden. Zo moet elke activiteit die plaatsvindt op de openbare weg tijdens de doortocht van de “Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” voor 1 februari aangevraagd worden bij de burgemeester. Activiteiten die elders plaatsvinden, moeten gewoon gemeld worden tegen die datum", laat de burgemeester weten.