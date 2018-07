Acht nieuwe opleidingen in muziek- en kunstacademie Frank Eeckhout

19 juli 2018

De Stedelijke Academie Muziek Woord en Dans én voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Zottegem krijgen er volgend schooljaar acht nieuwe richtingen bij.

“Eén van de grote nieuwigheden is om met de opleidingen muziek, woordkunst-drama vanaf van 6 jaar (eerste graad) te starten. We vinden deze optie bijzonder belangrijk omdat wij op die manier kinderen al op jonge leeftijd de liefde voor cultuur, voor muziek, voor woordkunst kunnen bijbrengen", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). De andere nieuwe opleiding die zijn goedgekeurd zijn voor SAMWD zijn de opleiding “specialisatie Muziek”, “specialisatie Dans”, “specialisatie Woordkunst-Drama”, de “kortlopende studierichting Schrijver”, “woordkunstcultuur, dramacultuur en recensent”. Voor de SABK is de opleiding “beeldende en audiovisuele cultuur en recensent” goedgekeurd.

Het kunstonderwijs in onze stad staat op een bijzonder hoog niveau. Dit is een troef die we koesteren. Met de nieuwe opleidingen zetten we opnieuw een stap vooruit. Mijn appreciatie gaat dan ook naar het werk van de directeurs, het lerarenkorps en de ondersteunende diensten, besluit De Potter.