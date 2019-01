Acht dagen rijverbod na negeren van rood licht: “Gevaarlijke situatie gecreëerd” LDO

25 januari 2019

16u38 0 Zottegem Veertiger A.D. uit Zottegem moet zijn wagen acht dagen aan de kant laten staan en een boete van 240 euro betalen.

De man negeerde een rood licht op een kruispunt en creëerde zo een gevaarlijke situatie.

“Het verkeerslicht sprong net van oranje op rood toen mijn cliënt passeerde. Hij reed bovendien niet zo snel, 47 kilometer per uur op een weg waar je 70 mag”, probeerde de advocate van de man de situatie te schetsen. Een excuus dat de politierechter niet kon overtuigen. “Voor een oranje licht moet je ook stoppen en 47 kilometer per uur is wel behoorlijk snel. Wat als er iemand in de andere straat door het groen reed aan dezelfde snelheid?”

Omdat de gecreëerde situatie zo gevaarlijk was, kreeg de man een rijverbod van 8 dagen. Hij moet ook een boete van 240 euro betalen.