Acht camera’s moeten overlast rond kerk in Bevegem aanpakken Frank Eeckhout

31 maart 2019

14u27 0 Zottegem Niet het alziend oog van God maar wel acht camera’s worden ingezet om de overlast in de omgeving van de Heilig Hartkerk in Bevegem aan te pakken. “Het is onaanvaardbaar dat een beperkte groep jongeren de sfeer in de buurt verpest. Kinderen moeten hier ongestoord kunnen ravotten", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Vandalisme op het speelpleintje, overlast door hangjongeren en sluikstorten, de Zottegemse wijk Bevegem snakt naar rust. In het weekend krijgen de bewoners van de wijk ook nog eens te maken met fuivende jongeren die huiswaarts keerden. Enkele van die jongeren trokken twee weken geleden nog een spoor van vernielingen door de wijk. Ze rukten een boompje uit, keerden bloembakken en banken om en gooiden lege flessen sterke drank aan diggelen. Voor de buurtbewoners was de maat vol. Het gemor van de buurt kreeg gehoor bij Peter Lagaert (N-V), voorzitter van de gemeenteraad. Lagaert woont ook in Bevegem en stelde het vandalisme met zijn eigen ogen vast. “Het stadsbestuur zal het plaatsen van camera’s agenderen op de gemeenteraad”, liet Lagaert optekenen.

De beslissing om camera’s te plaatsen rond de kerk van Bevegem was echter al een tijdje geleden genomen. Vorig jaar nog werd een kerkraam uitgegooid en de kerk kreeg ook al inbrekers over de vloer. “De beslissing om camera’s aan te kopen gebeurde in overleg met en op vraag van de kerkfabriek van Bevegem. De leverancier heeft een plan van aanpak en een offerte bezorgd. De bedoeling is om de omgeving van de kerk en het speelpleintje te monitoren met een acht camera’s. Open ruimte en speelruimte is belangrijk in een stad. Daar zetten we als bestuur op in, evenals zich goed en geborgen voelen. Dit speelpleintje en alle andere moet dan ook van iedereen zijn. Kinderen moeten er kunnen ravotten, gezinnen zich ontspannen en senioren genieten op een bankje. Vandaar ook de geplande investering om dit speelpleintje aan de kerk in Bevegem verder uit te breiden met meer speeltoestellen. Ik kan dan ook niet aanvaarden dat een heel beperkte groep vandalisme pleegt of overlast veroorzaakt. Dit wordt aangepakt door onze politie maar ook door deze investering", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

De camera’s die worden geïnstalleerd kunnen ontradend werken, maar kunnen ook helpen bij het opsporen van vandalisme of overlastplegers. “De beelden komen toe bij de lokale politie. Die kan de beelden live bekijken. Camerabewaking is een uitstekend hulpmiddel voor de politie, maar kan uiteraard nooit in de plaats komen van een bereikbare en aanspreekbare politie", besluit De Potter.