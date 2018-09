ACG-kern Zottegem stoomt zich klaar voor een nieuw seizoen Frank Eeckhout

03 september 2018

17u21 1

Als sportieve afsluiter van de zomervakantie organiseerde atletiekclub ACG-kern Zottegem voor het tweede jaar op rij een succesvolle en geslaagde atletiekstage.

Meer dan 70 jonge atleten schreven zich in en konden zich onder de deskundige begeleiding van de trainers een week lang vervolmaken in verschillende disciplines zoals sprinten, verspringen, hordenlopen, kogelstoten en speerwerpen. Er stond zelfs een initiatie in het polsstokspringen op het programma. De stage krijgt in september een vervolg met gratis lessen voor iedereen die eens wil proeven van de atletieksport.

De talrijke initiatieven én de deskundige begeleiding leverden ACG-kern Zottegem eerder dit jaar trouwens het Zilveren Jeugdsportlabel op, toegekend door het Jeugdsportfonds en Sport Vlaanderen. Wie de bruisende sfeer en het enthousiasme van ACG-kern Zottegem wil opsnuiven, kan op zondag 9 september langskomen op de Vrijetijdsmarkt aan de Bevegemse Vijvers of op één van de trainingsdagen.

Meer info op www.atletiek-acgkernzottegem.be en www.facebook.com/acgkernzottegem.