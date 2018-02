Academie in de kijker 03 februari 2018

Ter gelegenheid van de Dag van de Academies zet Zottegem vandaag de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in de kijker. Geïnteresseerden kunnen tussen 13.30 en 17 uur in de gebouwen in de Trapstraat genieten van tentoonstellingen, workshops en het academie café. De toegang is gratis. (FEL)