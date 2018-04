Aanvraag speelstraat 24 april 2018

Bewonders kunnen nog tot 5 mei een aanvraag indienen bij het stadsbestuur om van hun straat een speelstraat te maken in de zomervakantie. "Dankzij het concept 'speelstraat' kunnen bepaalde straten tijdelijk worden omgetoverd in een openluchtspeelterrein. We proberen dit concept dan ook zoveel mogelijk te promoten", zegt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). De aanvragen kunnen gemaild worden naar verkeer@zottegem.be of opgestuurd worden naar het Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem. Meer info via: www.zotttegem.be onder mobiliteit/ speelstraten. (FEL)