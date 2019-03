Aanvangsuur gemeenteraad niet vervroegd, wel oprichting gemeenteraadscommissies Frank Eeckhout

20 maart 2019

08u34 1 Zottegem Zottegem gaat het aanvangsuur van de gemeenteraad niet vervroegen. Groen had dat gevraagd omdat de zittingen telkens tot een heel eind na middernacht uitlopen. Er komen wel commissies waarin heikele thema’s op voorhand besproken kunnen worden.

Het was alweer een heel eind na middernacht toen de gemeenteraadsleden maandag de raadzaal verlieten. Dat was al de derde keer dit jaar want ook de andere gemeenteraden duurden tot een stuk in de nacht. De vijf verkozenen van oppositiepartij Open Vld had zich voorzien en brachten hun brooddoos mee. De liberalen stellen voor om meer gemeenteraden te organiseren dat het wettige minimum. Sp.a stelt voor om de gemeenteraad en de OCMW-raad van elkaar los te koppelen. Heidi Schuddinck (Groen) wil volgende maand al om 19 uur starten met de zitting maar ook zij ving bot. “De meerderheid vindt dat een druppel op een hete plaat. Ze gingen wel akkoord met ons voorstel om gemeenteraadscommissies op te richten. Daarin kunnen dan zwaar beladen thema’s op voorhand behandeld worden zodat de gemeenteraad vlotter verloopt", zegt Schuddinck.

De meerderheid beloofde wel om samen met de oppositie het huishoudelijk reglement door te praten.