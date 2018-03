Aantal orgaandonoren bijna verdrievoudigd in twee jaar tijd 03 maart 2018

02u46 0 Zottegem In Zottegem is het aantal mensen dat uitdrukkelijk de toestemming geeft om na overlijden organen te doneren in twee jaar tijd bijna verdrievoudigd. "In 2015 ging het om 28 personen, in 2017 liep dat aantal op tot 68 personen," laat schepen van Burgerzaken Joost Franceus (sp.a) weten.

Opvallend hierbij is het feit dat het vooral gaat om vrouwen tussen 21 en 50 jaar die beslissen om orgaandonor te worden.





"In België zijn mensen automatisch orgaandonor, maar in de praktijk zien we dat nabestaanden vaak niet instemmen als hen gevraagd wordt om de organen van hun geliefde af te staan. Het kan nochtans een wereld van verschil maken voor mensen die wachten op een orgaan. Veel mensen zijn nog niet op de hoogte dat je je bij de Dienst Burgerzaken officieel kan laten registreren als orgaandonor. Daarom deden Kurt De Loor en ikzelf een oproep om zoveel mogelijk Zottegemnaren zich te laten registreren als orgaandonor. Met succes zo blijkt", zegt schepen Joost Franceus.





Verzet stijgt ook

Ook het aantal mensen dat uitdrukkelijk aangeeft om geen orgaandonor te willen zijn, stijgt. "Waar in 2015 twee inwoners van Zottegem verzet aantekenden, waren dat er vorig jaar vijf. Opvallend genoeg gaat het meestal om vijftigplussers die een verklaring van verzet laten optekenen", vult schepen Kurt De Loor aan.





Wie zich wil registreren als orgaandonor kan dat binnenkort ook online doen en via de huisarts. Nu kan dat enkel via de Dienst Bevolking van de gemeente. (FEL)