Aannemer ziet jacht zinken in Blankenberge 12 juli 2018

02u53 1

Een zelfstandig aannemer uit Zottegem beleefde gisteren een nachtmerrie toen zijn jacht zonk in de jachthaven van Blankenberge. "Ik kocht de boot pas enkele maanden geleden. De geplande gezinsuitstap kunnen we de komende weken wel vergeten", zucht Johan.





Het was een bedroevend zicht voor de Oost-Vlaming toen hij gisterenochtend aan de kust arriveerde. Het motorjacht van acht meter lang stak nog maar net boven het wateroppervlak uit. "Ik werd rond 8 uur opgebeld en ben meteen naar Blankenberge gereden. Toen ik aankwam, was het al te laat. Mijn boot is op tien minuten tijd helemaal gezonken", zegt eigenaar Johan uit Zottegem. Hoe het twintig jaar oude motorjacht kon zinken, was gisteren nog niet duidelijk. Het is alvast wel een fikse streep door de rekening van de eigenaar. "Ik kocht het jacht begin dit jaar en had er nog geen enkele keer mee gevaren. De komende weken zouden we met ons gezin voor het eerst op uitstap gaan ermee. Zelf was ik van plan om vaak te gaan vissen. Dat valt letterlijk en figuurlijk in het water", zucht Johan. In de loop van de middag kwam een speciale kraan ter plaatse om het motorjacht terug op het wateroppervlak te krijgen. De boot redden bleek een onmogelijke opgave. "Alles is verloren. We zijn wel verzekerd, maar met dat geld koop je zeker geen nieuwe boot. Het is zuur, maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt. Als zoiets gebeurt op volle zee, ben je verder van huis", besluit Johan. (MMB)