Aannemer lapt verkeersovertredingen aan zijn laars Frank Eeckhout

17 augustus 2018

12u46 1

Alsof het kruispunt van hem is. Zo springt een aannemer, die bezig is met de bouw van serviceflats op de hoek van de Broeder Mareslaan met de Ooststraat in Zottegem, om met de verkeersregels. "Binnen twee weken passeren hier dagelijks honderden schoolkinderen. Als politie en stad nu geen actie ondernemen, riskeren die kinderen hier enkel dag hun leven", stelt buurtcontact Ulrich De Bosscher vast.

Vorig jaar ging de voormalige fabriek Van Poucke aan de achterkant van het station tegen de vlakte. Op de site is een aannemer ondertussen bezig met de bouw van serviceflats. Dat zorgt voor een opwaardering van de omgeving want de oude fabriek stond er vervallen bij. De buurt haalde dan ook opgelucht adem toen de fabriek verdween. Die vreugde is ondertussen veranderd in ergernis want de aannemer creëert elke dag gevaarlijke situaties aan de bouwwerf.

"Is het niet zo dat bij dergelijke werf de aannemer een aanvraag moet doen voor de inname van openbare ruimte en een alternatief moet voorzien voor voetgangers als het voetpad wordt ingenomen? Dat kan toch zo moeilijk niet zijn", vraagt Ulrich De Bosscher zich af. "Die aannemer waant zich gewoon in de far west. Geen enkel alternatief heeft hij voorzien voor voetgangers. Die hebben zelfs geen veilige oversteekplaats meer. Passeer er maar eens met een rolstoel of een kinderwagen. Dat lukt gewoon niet. Je wordt er gewoon op de rijbaan gedwongen. Als je de prijzen van de serviceflats bekijkt, lijkt het me toch dat hij voldoende winst maakt om de nodige signalisatie aan te brengen én een alternatief te voorzien."

De Bosscher kaart de situatie niet aan om te klagen maar om een veiligere situatie te verkrijgen voor de omwonenden en de scholieren. "Ik heb voldoende foto's van gelijkaardige werven in Brussel en Oudenaarde waarop te zien is hoe het eigenlijk moet. Ik heb die ook al doorgestuurd naar het stadsbestuur en de politie. Maar hun lakse houding stoort me enorm. Als je de situatie aankaart, komen ze eens langs maar daar stopt het. Eigenlijk zou de politie hier elke dag moeten passeren om de verkeersinbreuken vast te stellen. Enkel door streng op te treden, zal de aannemer zich aan de verkeersregels houden", meent De Bosscher.

Schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) beklemtoont dat het stadsbestuur in deze zaak zeker geen gedoogbeleid voert. "Zowel het stadsbestuur als de politie hebben de aannemer al verschillende keren aangemaand om de voorschriften met betrekking tot de inname van openbaar domein te respecteren. De overtredingen worden zeker niet door de vingers gezien", verzekert Vansintjan.