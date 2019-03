Aankomst GP Stad Zottegem verhuist van Meerlaan naar Buke: Sotto’s wordt kloppend hart van de koers met renners- en publieksdorp Frank Eeckhout

07 maart 2019

15u39 3 Zottegem De aankomst van de 84ste GP Stad Zottegem verhuist van de Meerlaan naar de Buke. “Om onze wedstrijd naar een hoger niveau te tillen, hebben we een nieuwe aankomstzone nodig. In en rond de Sotto’s bouwen we een groot renners- en publieksdorp waar de fans de laatste 80 kilometer op grote schermen kunnen volgen", zegt koersdirecteur Jo Gosseye.

De GP Stad Zottegem hoopt in de nabije toekomst te promoveren naar 1.BC. “Dat zal nodig zijn om ons deelnemersveld naar een hoger niveau te tillen. Dan kunnen we ook rekenen op een rechtstreekse televisie-uitzending. Dat maakt niet alleen de interesse van de ploegen groter, je kan de sponsors ook betere voorstellen doen. We willen Zottegem nog beter op de wielerkaart zetten en blijven brainstormen. Zo denken we er ook aan om een vrouwenkoers te organiseren", zegt Jo Gosseye.

Een eerste stap naar 1.BC is de keuze voor een andere aankomstzone. “Die lag jarenlang op de Meerlaan. Na de wedstrijd trokken we met sponsors en vips naar de Bevegemse Vijvers. Door de aankomst te verhuizen naar de Buke hoeven sponsors, vips en fans zich na de wedstrijd niet meer te verplaatsen. Evenementenhal Sotto’s ligt immers aan de aankomst en wordt het nieuwe kloppend hart van de koers. We denken daarbij aan een ploegvoorstelling voor de wedstrijd en een dansfeest na afloop. Vanaf dit jaar maakt de GP Stad Zottegem ook deel uit van de Eurocup. Die bestaat uit vier wedstrijden in België, twee in Spanje en Nederland en één wedstrijd in Groot-Brittannië en Zwitserland. Op die manier hopen we ook de interesse van sterkere renners op te wekken", blikt Gosseye al vooruit.

Op kermisdinsdag komen elk jaar duizenden wielerfans naar ons centrum. Wij zien de aankomst liever daar, maar willen geen rem zijn op de groei van de GP Stad Zottegem Sportschepen Brecht Cassiman (N-VA)

Dat de aankomst verhuist, was voor het nieuwe stadsbestuur toch even schrikken. “Kermisdinsdag is koers in Zottegem. Dat is een traditie die elk jaar vele duizenden wielerfans naar ons centrum lokt. Wij zien de aankomst dan ook liever in het centrum, maar we willen uiteraard geen rem zijn op de groei van de GP Stad Zottegem. We stonden er wel op dat de renners in de plaatselijke ronden door het centrum bleven rijden om het kermis- en horecagebeuren geen schade te berokkenen", zegt schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA).

Afterparty

Voor Pieter Lambert is de samenwerking met de Zottegemse Wielerclub een extra manier om evenementenhal Sotto’s in de kijker te zetten. “Ik zie wel wat mogelijkheden in deze samenwerking. Samen kunnen we de wedstrijd naar een hoger niveau tillen. Het is de bedoeling om de wielerfans een hele dag koers aan te bieden. We hebben al wat ideeën uitgewerkt, maar die houden we nog even geheim. Wat we wel kunnen meegeven, is dat er na afloop van de koers een grote afterparty met dj en Vlaamse zanger op het programma staat", verklapt Lambert.