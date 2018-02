Aan tafel voor 1, 2 of 3 euro 21 februari 2018

02u48 0 Zottegem Supermarktketen Colruyt en het OCMW van Zottegem slaan de handen in elkaar om kansarme gezinnen te helpen om budgetvriendelijk te koken. "Voor 1, 2 of maximum 3 euro kunnen mensen die het niet breed hebben voortaan in Colruyt Zottegem terecht om een goedkope, maar lekkere én gezonde maaltijd te kopen", zegt Wim Verbesselt, projectcoördinator bij Colruyt.

Sinds de opstart van 'Aan tafel voor 1, 2 of 3 euro' is Zottegem de honderdste gemeente die intekent voor dit budgetvriendelijk project. "Zorgen dat er elke dag een evenwichtige maaltijd op tafel komt, is voor heel wat gezinnen niet zo eenvoudig. Zeker niet als ze het financieel niet breed hebben. Net daarom leek het ons een uitgelezen kans om mee te stappen in het project van Colruyt. Via een tweewekelijkse folder informeren zij kwetsbare gezinnen op een laagdrempelige manier hoe ze met weinig centen een lekkere en gezonde maaltijd op tafel kunnen toveren. En met het handige boodschappenlijstje hoef je je hoofd niet te breken over de prijs. Bovendien is er steeds de prijs van een volledige verpakking inbegrepen in de kost van het recept waardoor je aan de kassa nooit voor verrassingen komt te staan", vertelt OCMW-voorzitter Kurt De Loor. Deze samenwerking tussen privé en lokale overheden en sociale organisaties vertrekt vanut ieders expertise. "De sociale organisaties kennen de kwetsbare gezinnen en hun noden. Wij beschikken over de expertise om goedkope maaltijden klaar te maken. Door samen te werken kunnen we op een duurzame manier iets doen voor mensen die het moeilijker hebben", voegt Wim Verbesselt van Colruyt daar aan toe. De brochures worden tweewekelijks verdeeld en tellen telkens zes nieuwe gerechten. (FEL)