8.000 euro voor organisatie voetbaldorp op Markt 28 maart 2018

02u48 0 Zottegem De stad heeft de organisatoren voor een voetbaldorp op de Markt tijdens het WK een subsidie van 8.000 euro beloofd. In de notulen van het college is daar echter niets over te vinden.

Voor de organisatie tijdens het EK, twee jaar geleden, lanceerde de stad nog een oproep naar kandidaten. Zij mochten hun dossier toelichten op het schepencollege. Door de zware normen daagde amper één kandidaat op, die de organisatie toegewezen kreeg. Die organisator kiest nu voor het WK voor een samenwerking met evenementenhal Sotto's, waardoor geen interesse was in het uitzenden van de matchen op groot scherm. Ook de stad lanceerde geen oproep. Uiteindelijk trokken Tom Devenijn van Avenue en Pier Borremans van café De Zoeten Inval met een dossier naar het schepencollege. "Omdat de vorige organisator opteerde voor een evenement in Sotto's, lag de weg voor ons breed open. Op 5 maart gingen wij ons dossier toelichten. We vroegen een tussenkomst van 8.000 euro en kregen een positief antwoord", vertellen Tom en Pieter.





Dat deze beslissing niet in de notulen is opgenomen, wordt door burgemeester Jenne De Potter ontkent. "Omdat de toezegging op 5 maart aan de organisatoren nadien nog in officieel besluit moest worden gegoten, is dat pas in de notulen van 19 maart opgenomen. We geven die subsidie omdat het een samenwerking is met de stad. De horeca op de Markt, die zich achter deze kandidatuur en organisatie schaart, mag een graantje meepikken. Er worden gadgets verdeeld en randanimatie voorzien. Het grote scherm mag blijven staan omdat het geen belemmering vormt voor de wekelijkse markt en het verkeer", aldus De Potter. (FEL)