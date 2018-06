50 jaar OVO-feesten en schoolfeest Klavertje 4 09 juni 2018

02u43 0

De kleuters van Klavertje 4 in Oombergen trakteren je zondag op een bruisend schoolfeest. Het schoolfeest kadert in het geheel van 50 jaar OVO-Feesten van de Oudervereniging Oombergen (OVO). OVO verzorgt de plaatselijke inwoners en de ouders en kleuters van Klavertje 4 met een gevarieerd en culinair programma. De OVO-feesten worden vandaag om 17 uur geopend door de belleman gevolgd door een receptie in de pastorietuin. Om 18.30 uur serveert de oudervereniging een feestmenu in het schoolrestaurant en om 20.30 uur zorgen The Antonio's voor een spetterend optreden. Zondag kan je vanaf 11.30 uur aanschuiven voor een barbecue. In de namiddag is er nog het schoolfeest. (FEL)