50.000 euro voor nieuwe toestellen op speelpleintjes Frank Eeckhout

20 november 2018

15u32 0 Zottegem De Zottegemse jeugddienst investeert 50.000 euro voor nieuwe speeltoestellen op drie speelpleintjes. “De meest ingrijpende veranderingen gebeuren op het pleintje achter de kerk in Bevegem", zegt schepen Sandra De Roeck (sp.a).

Bij de opwaardering van de speelpleintjes wordt ingezet op duurzame speeltoestellen die voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. “Er werd ook geïnvesteerd in de opleiding van een deskundige van het stad, die regelmatige alle toestellen controleert en de nodige herstellingen uitvoert. Van elk speelplein wordt een logboek bijgehouden met alle daarbij uitgevoerde risicoanalyses. Het is de bedoeling om bij de (her)ontwikkeling van speelpleintjes meer in te zetten op een dynamische speelruimte voor jong én oud waarbij ruimte en prikkels flexibel inspelen op gewijzigde leefsituaties", zegt De Roeck.

De speeltoestellen moeten tegen de lente van volgend jaar geplaatst zijn.