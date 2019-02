42 maanden cel voor brandstichting in appartementsgebouw Lieke D'hondt

14 februari 2019

10u18 0 Zottegem De 25-jarige L.O. uit Zottegem moet 42 maanden naar de cel voor de brand die hij stichtte op 27 september 2018 in een appartementsblok in Zottegem.

Aanleiding van de brandstichting was een ruzie met een buur. Nadat de beklaagde een nachtje in de cel moest doorbrengen, besloot hij een brandende enveloppe door het ventilatierooster in de deur van zijn bovenbuur te steken. De deur vatte vuur en 4 bewoners moesten naar het ziekenhuis wegens rookintoxicatie.

Overval nachtwinkel

De Zottegemnaar moest zich tijdens zijn proces ook verantwoorden voor een overval op een nachtwinkel. Voor alle feiten samen moet hij 42 maanden naar de cel.