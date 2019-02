42 maanden cel voor brandstichting in appartementsgebouw in de Kleine Nieuwstraat Lieke D'hondt

14 februari 2019

10u18 0 Zottegem De 25-jarige Zottegemnaar L.H. moet 42 maanden naar de cel voor een brandstichting in het appartementsgebouw in de Kleine Nieuwstraat — waar de man bovendien zelf een woning betrok — en een overval met bedreiging op een nachtwinkel. “Een streng oordeel.”

De 25-jarige Zottegemnaar wilde zijn bovenbuur een lesje leren en stak op 27 september 2018 een brandende enveloppe door het verluchtingsrooster van zijn appartementsdeur. De aanleiding was een vechtpartij over geld de dag voordien. Toen belandde de beklaagde een nachtje in de cel. Na zijn vrijlating dronk hij zichzelf wat moed in en voerde hij zijn dubieuze plan uit. De brand deed meer dan enkel de buurman wat schrik aanjagen: de hele deur vatte vuur en de brandweer moest ter plaatse komen. De bewoners van het appartementsgebouw moesten geëvacueerd worden en vier van hen werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

Verzwarende elementen

De rechtbank tilt zwaar aan de feiten, onder meer omdat de brandstichting ‘s nachts gebeurde en er bewoners in het appartementsgebouw aanwezig waren. De verdediging had nochtans geprobeerd te ontkennen dat het nog nacht was. “De feiten gebeurden om 7.30 uur ’s ochtends. Dat is volgens ons niet meer ’s nachts”, vertelt Ben Leyman, de advocaat van de verdediging. “De rechtbank weerhoudt die verzwarende omstandigheid wel en veroordeelt mijn cliënt tot 42 maanden celstraf. Dat is streng.”

Opvallend is dat de gevangenisstraf effectief is. Het Openbaar Ministerie vroeg een celstraf van vier jaar waarvan de helft met probatie-uitstel zodat de man aan zijn problemen kon werken, maar daar gaat de rechter niet op in. “Gezien de ernst van de feiten”, deelt de rechter mee. De celstraf is dus effectief. “Nochtans bleek uit het verslag van de deskundige wel dat een behandeling noodzakelijk is”, zegt advocaat Ben Leyman. “Nu zal hij pas een behandeling kunnen volgen in het kader van zijn voorlopige invrijheidstelling. Ik zal met mijn cliënt bespreken of we in beroep gaan tegen het vonnis.”

Overval op nachtwinkel

De brandstichting was niet het enige feit waar de Zottegemnaar zich voor moest verantwoorden. Bij zijn arrestatie na de brand gedroeg hij zich weerspannig en beet hij in de arm van een hoofdinspecteur. Op zijn strafblad komt ook diefstal met geweld te staan: in december 2017 stal hij een blik bier in een nachtwinkel en bedreigde hij de uitbater met een mes. Al deze tenlasteleggingen maakten deel uit van het proces. Voor alle feiten samen heeft hij 42 maanden cel gekregen.