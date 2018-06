4,5 maanden rijverbod na wodkafeestje 21 juni 2018

02u54 0

D.C. (45) uit Zottegem moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij in de Tweekerkenstraat een geparkeerd voertuig aanreed. Zijn voorwiel brak daarbij af, waardoor hij zich niet veel verder aan de kant moest zetten. Toen de agenten ter plekke kwamen, lag de man te slapen achter het stuur. Hij bleek dan ook maar liefst 2,41 promille alcohol in het bloed te hebben. Tot overmaat van ramp beschikte hij ook niet over een rijbewijs. Dat was nog ingetrokken na een vorige overtreding.





"Ik had afscheid genomen van enkele Poolse werknemers. Uit sympathie heb ik wat wodka meegedronken", vertelde de man in de rechtbank. "Iets waar ik nu heel veel spijt van heb."





De politierechter wees op het feit dat de man in het verleden al verschillende keren werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Deze keer kreeg hij een geldboete van 3.600 euro en 4,5 maanden rijverbod opgelegd.





Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)