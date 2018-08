37ste Egmontloop op zaterdag 18 augustus Frank Eeckhout

08 augustus 2018

15u23

De 37ste Egmontloop van Zottegem Atletiek vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 augustus.

Net als vorig jaar vindt de organisatie plaats op het Stedelijk Sportstadion in Bevegem. De jogging start om 15 uur met een kidsrun. De kinderen worden opgesplitst in drie reeksen. De eerste drie jongens en meisjes ontvangen een mooi aandenken. De andere deelnemers ontvangen een mooie verrassing aan de aankomst. Een half uur later is het de beurt aan de volwassenen. Zij kunnen kiezen uit drie afstanden: 2,9 km, 5,4 km of 10,4 km. Iedere deelnemer ontvangt bij aankomst een fles Egmont en neemt deel aan de tombola met talrijke mooie prijzen. Meer info via www.zottegem-atletiek.be.