37 patiënten geëvacueerd na brandje in Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem DCRB/FEL

29 januari 2019

05u29 0 Zottegem Er is vannacht een brandje geweest in het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. Het vuur was snel onder controle, maar omwille van rookontwikkeling zijn 37 patiënten intern verhuisd. Het vuur werd veroorzaakt door een kortsluiting in een technische ruimte op de vierde verdieping.

Volgens de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter werden de hulpdiensten rond kwart over twee van de brand verwittigd. “Samen zijn 37 patiënten uit kamers van aanpalende gangen intern geëvacueerd. De meesten zijn naar het dagziekenhuis gebracht”, licht De Potter toe.

Even werden het medische en gemeentelijke rampenplan ingesteld. “Intussen is de toestand weer veilig, zo blijkt ook uit CO-metingen. Niemand raakte bij de brand gewond.

Eén afdeling al weer in gebruik

“We stellen alles in het werk om de twee verpleegafdelingen zo snel mogelijk te poetsen, zodat de patiënten terug naar hun kamer kunnen. Afdeling 4E is intussen terug in gebruik genomen. Over de heropening van afdeling 4F wordt in de loop van de voormiddag een beslissing genomen”, zegt Valerie Monbaliu, communicatieverantwoordelijke van de kliniek.