32 nieuwe appartementen aan Tramstatie



Frank Eeckhout

17 juli 2018

12u06 0

Aan de Arthur Gevaertlaan verrijzen momenteel 32 nagelnieuwe sociale huurappartementen. Eén woningblok met 22 2-slaapkamerappartementen en 2 1-slaapkamerappartementen en één woningblok met 8 sociale huurappartementen met elk 2 slaapkamers. De Firma Elpers staat in voor de bouw van de appartementen, de oplevering is voorzien voor juli 2019.

Sinds een tiental jaar zet Zottegem sterk in op sociale woningbouw. Het project ‘Tramstatie’ is één van de sociale woningprojecten die zich momenteel volop aan het ontwikkelen is in de Egmontstad. Schepen van Wonen, Kurt De Loor (sp.a), is tevreden dat het project Tramstatie daarmee verder vorm krijgt: “De derde fase van dit project omvat één woningblok met twee ingangen en 22 twee-slaapkamerappartementen en 2 één-slaapkamerappartementen en één woningblok met acht sociale huurappartementen met elk 2 slaapkamers. Na deze derde en laatste fase ligt het aantal sociale huurwoningen van het woonproject Tramstatie op een 100-tal en het aantal sociale koopwoningen op 4. Een grote meerwaarde om ervoor te zorgen dat wonen in onze Egmontstad betaalbaar blijft voor iedereen.” De woningen aan de Tramstatie zijn ook ideaal gelegen. "Je woont vlakbij het centrum en ook de nabijheid van het OCMW en zijn dienstverlening zijn een extra troef", geeft De Loor nog mee.