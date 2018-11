26.137 euro subsidie voor nieuwe straatverlichting FEL

23 november 2018

15u50 0 Zottegem Het stadsbestuur heeft via het Vlaams project ‘Overal Stroomversnellers’ 26.137 euro subsidies binnengehaald voor het vernieuwen van de straatverlichting in Zottegem.

“Deze zomer kon elke Zottegemnaar kiezen voor een duurzaam energieproject. Met bijna 50% van de stemmen kwam de vervanging van de straatverlichting naar led verlichting als populairste voorstel uit de bus. Met deze subsidie kunnen we versneld werk maken van ons Regiomasterplan Openbare Verlichting, dat dit voorjaar werd voorgesteld. Met dit Masterplan wordt alle verlichting in Zottegem gefaseerd aangepast naar goedkopere en duurzamere led verlichting. Om de subsidie te bekomen moest minstens 1% van de Zottegemse bevolking stemmen op een project. We zijn dan ook heel blij dat we daarin geslaagd zijn", laat schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) weten.