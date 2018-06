23 dagen rijverbod voor vrouw die gevel ramt 21 juni 2018

C. D. (27) uit Zottegem werd in de politierechtbank veroordeeld tot eenboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod nadat ze met 1,5 promille alcohol in het bloed de gevel van een woning ramde in de Poelstraat in Herzele. "Mijn cliënte had op de kerstmarkt enkele glazen alcohol gedronken en is helaas nog in de wagen gekropen", schetste haar advocaat de omstandigheden. "In de Poelstraat raakte ze afgeleid door haar gsm die rinkelde, waarna ze de controle over het stuur verloor. (TVR)