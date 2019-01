200.000 euro voor VBS Grotenberge, 94.000 euro voor kleuterafdeling in Oombergen Frank Eeckhout

18 januari 2019

16u01 0 Zottegem Vrije Basisschool Grotenberge mag 295.000 euro subsidies bijschrijven op de rekening. “Ruim 201.000 euro is voor werken die al uitgevoerd zijn in Grotenberge. Ruim 94.000 gaat naar werken in Oombergen. Ook die zijn al uitgevoerd", zegt directeur Christ Meuleman.

In beide vestigingen zijn de werken al zo goed als klaar, maar werd nog gewacht op de subsidies. “De vestiging in Grotenberge krijgt ruim 201.000 euro voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur en een mediaklas. Dat is al afgewerkt. Met de subsidies hebben we ook een sportkooi aangelegd en die is zo goed als klaar. Met de ruim 94.000 euro voor onze vestiging in Grotenberge hebben we een bergingslokaal gebouwd en verbeteringswerken uitgevoerd”, zegt directeur Christ Meuleman.

Van oktober tot en met december 2018 zijn er bijna 18 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. 85 projecten in Oost-Vlaamse scholen krijgen middelen toegewezen om hun gebouwen te vernieuwen en te moderniseren. Ruim 295.000 euro gaat naar Vrije Basisschool Grotenberge en de kleuterafdeling in Oombergen. ”Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen blijft onverminderd voortduren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).