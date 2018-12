200.000 euro om platanen op Heldenlaan te redden Frank Eeckhout

21 december 2018

17u28 0 Zottegem 200.000 euro. Dat trekt het stadsbestuur uit om de platanen te redden op de Heldenlaan in Zottegem. In de volgende legislatuur wordt immers werk gemaakt van de heraanleg van de Heldenlaan. Lang werd gevreesd dat de platanen daarvoor gingen sneuvelen, maar dat is dus niet het geval. “De platanen moeten blijven, want ze maken deel uit van het beschermd dorpsgezicht", zegt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V).

Na de heraanleg van het Stationsplein, de Stationsstraat, Markt en Zavel maakt het stadsbestuur in de volgende bestuursperiode werk van de heraanleg van de Heldenlaan. “De eerste technische plannen zijn klaar. Die gaan we eerst voorleggen aan de bewoners en de handelaars. De werken zijn echter nog niet voor meteen, want eerst moet de parking onder het oud-college klaar zijn. Daar heeft de stad honderd parkeerplaatsen gekocht. Die gaan we zeker nodig hebben eens de werken aan de Heldenlaan beginnen", zegt Peter Vansintjan.

Bij de opmaak van die plannen werd ook nagedacht over de toekomst van de platanen op de Heldenlaan. De platanen werden kort na de onthulling van het Heldenmonument in 1921 geplant. Het ging toen om 28 platanen en één vredesboom. Al bijna honderd jaar bepalen de imposante bomen het uitzicht bij het binnenrijden van het Zottegemse stadscentrum. Vandaag schieten er daar nog twintig van over. Inwoners vreesden dat de platanen gingen sneuvelen, vooral ook omdat de bomen niet al te gezond ogen. Daarnaast hebben uitstekende wortels heel wat klinkers op het middenplein van de Heldenlaan omhoog geduwd.

Beschermd dorpsgezicht

“De platanen rooien is uitgesloten", liet Vansintjan weten op de gemeenteraad. “De bomen maken immers deel uit van het beschermd dorpsgezicht. Vier van de achttien bomen zijn echter in zo’n slechte staat dat ze moeten vervangen worden. We opteren daarbij meteen voor flink uit de kluiten gewassen exemplaren. Bij de andere bomen gaan we ervoor zorgen dat de wortels opnieuw onder de grond komen te liggen. Daarvoor moet de grond rond de bomen wel weggezogen en vervangen worden door nieuwe grond. Geen simpele klus, want de wortels van de bomen mogen bij die werken niet worden beschadigd. De ingreep is evenmin goedkoop, maar er zit niets anders op", besluit Vansintjan.

Navraag leert ons dat bezoekers van het centrum blij zijn dat de bomen behouden blijven. “De Heldenlaan zou hetzelfde niet meer zijn zonder die platanen. Als er nieuwe bomen geplant worden, zou het jaren duren voor het opnieuw zo’n mastodonten zijn. Het is wel goed dat de wortels dieper onder de grond gestoken worden, want nu is het wel gevaarlijk om er over te struikelen", reageren Annie en Marcel.