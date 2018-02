20-jarige over de kop met Audi Q3 21 februari 2018

02u39 0 Zottegem Een 20-jarige automobilist uit Strijpen is gisteravond omstreeks 19 uur op de N42 in Leeuwergem over de kop gegaan met de Audi Q3 van zijn ouders.

C.D.T. reed in de richting van kruispunt Vosken. Net voor het kruispunt met de Buke ging hij een vrachtwagen voorbij. Bij het invoegen raakte hij echter een Mercedes Vito die voor hem reed. De Audi ging aan het tollen en sloeg twee keer over de kop om terug op de vier wielen tot stilstand te komen. De jonge bestuurder werd uit zijn auto geholpen door de vrachtwagenchauffeur.De brandweer werd opgeroepen om de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval moest het verkeer richting Vosken een tijdlang over één rijstrook.





(FEL)