2.000 euro voor Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Frank Eeckhout

14 februari 2019

16u54 1 Zottegem De Zottegemse Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 2.000 euro subsidies.

Het maken van een muurschildering, een ecologisch verantwoorde wetenschapsopera of met je klas de opnamestudio induiken. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het dynamoPROJECT. In Oost-Vlaanderen gaat het om 34 scholen, goed voor zo’n 66.500 euro. Deze projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laten toe dat elke jongere, ongeacht de thuissituatie of sociaaleconomische achtergrond kan genieten van cultuur.