19-jarige Vahe in Blind Auditions van The Voice Frank Eeckhout

28 februari 2019

15u12 0 Zottegem De 19-jarige Vahe Harutyunyan uit Zottegem zit vrijdag in de Blind Auditions van The Voice. Met de song “Ik wil Je terug”, het nummer van Natalia dat Clouseau bewerkte tijdens het programma Liefde voor Muziek, hoopt hij Natalia of Koen Wauters te overtuigen om hun stoel te draaien.

In de vierde Blind Auditions van The Voice waagt ook Vahe Harutyunyan zijn kans. Vahe werd 19 jaar geleden geboren in de Armeense hoofdstad Yerevan maar verhuisde 10 jaar geleden naar België. Vahe volgt les in het KAZ in Zottegem waar hij in het vijfde middelbaar zit. “Wij wonen ondertussen al 8 jaar in Zottegem. Een jaar nadat we naar Zottegem verhuisden, startte ik met muziekschool waar ik klassieke zang volg. Maar ook rock, jazz en pop zing ik graag. Ik zing ook al zo’n vijf jaar in het kerkkoor van Zottegem. Met dat koor luisteren we eucharistievieringen op zaterdag en zondag op. Onlangs hebben we met drie vrienden de band Intrepid opgericht. We spelen voornamelijk rock en hard rock en soms ook wat metal.

