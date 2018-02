18-jarige met 1,91 promille rijdt tegen kapel 15 februari 2018

02u51 0

Met 1,91 promille alcohol in het bloed tegen de kapel op het kruispunt van de Kattenberg en de Ragestraat rijden. Voor die feiten moest de 18-jarige M.C. uit Zottegem zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden.





De feiten deden zich voor op 7 juli vorig jaar. De student had op dat moment slechts enkele maanden zijn rijbewijs. "Thuis een feestje geven en met je vrienden in de wagen stappen om naar de nachtwinkel te rijden achter extra drank. Zeer onverantwoord", merkte de politierechter op. De jongeman gaf toe dat hij een gin-tonic en een zestal pintjes had gedronken. Zijn advocaat benadrukte dat hij door zijn ouders al zwaar gestraft werd. "Zo mocht hij bijvoorbeeld niet meer op reis. De kapel heeft hij samen met een aannemer hersteld."





De politierechter legde hem een geldboete van 1.000 euro en 28 dagen rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch rijexamen. (TVR)