18-jarige Celestine is Buffalobabe Frank Eeckhout

29 augustus 2018

De 18-jarige Célestine Angenon uit Erwetegem kroonde zich op de Ledebergse Feesten tot Buffalobabe 2019. "Een leuke verrassing, want ik kwam maar laat in de race", glundert Célestine. Als Buffalobabe mag ze voetbalclub AA Gent een jaar lang vertegenwoordigen op tal van evenementen.

Supporteren voor AA Gent kreeg Célestine met de paplepel ingegeven. "Zowat de volledige familie supportert voor de Buffalo's. Ik was dus ook voorbestemd om fan van blauw-wit te worden. In het stadion vind je me bijna elke thuismatch in de spionkop achter het doel. Mijn deelname aan de verkiezing kwam een beetje onverwacht, want de organisatie contacteerde mij omdat er in laatste instantie iemand was afgevallen. Dat ik maandagavond als finaliste op het podium stond, was voor mij eigenlijk een verrassing.

Célestine kon de jury bekoren en werd daarvoor beloond met een kroontje. "De dansjes, catwalk en vragenronde vormden niet echt een probleem, waardoor ik als winnares uit de bus kwam. Ik kreeg enkele waardebonnen én een gratis abonnement voor de thuismatchen. Hopelijk is het eentje om in de spionkop te staan. Verder word ik verwacht op evenementen waar de spelers van AA Gent of de club aanwezig zijn. Ik kijk er echt naar uit om mijn favoriete ploeg overal waardig te vertegenwoordigen", geeft Célestine nog mee.