17-jarige die vlucht voor agent krijgt 1.400 euro boete 21 juni 2018

02u35 0

De 17-jarige R.R. uit Zottegem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij zonder geldig rijbewijs rondreed met de bromfiets van zijn moeder. De jongeman had ook zijn identiteitskaart niet op zak. "Toen hij in zijn rugzak op zoek ging naar zijn schoolagenda om op die manier zijn identiteit aan te tonen, liep het mis", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "De agent in kwestie vond dat verdacht en gaf mijn toen amper 16-jarige cliënt een schop. Daarop zette mijn cliënt het op een lopen richting kennissen in de Rozenstraat omdat hij schrik had voor wat nog zou komen."





Uiteindelijk werden er extra agenten opgeroepen om de jongeman in de boeien te slaan. "Het optreden van de politie was dus duidelijk buiten alle proportie." De politierechter liet weten niet te kunnen oordelen over het al dan niet buitensporig optreden van de politie. "Ik kijk naar de overtredingen en die zijn voldoende bewezen", klonk het. Hij legde de Zottegemse student een geldboete van 1.400 euro en 38 dagen rijverbod op. (TVR)