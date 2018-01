130 jobs extra bij rijstwafelfabriek SANORICE INVESTEERT 5 MILJOEN IN 8 NIEUWE PRODUCTIELIJNEN FRANK EECKHOUT

30 januari 2018

02u51 0 Zottegem SanoRice, de producent van rijstwafels langs de Europaweg in Zottegem, heeft een bouwvergunning aangevraagd om zijn fabriek fors uit te breiden. "De nieuwbouw komt naast de bestaande fabriek en biedt ruimte aan acht nieuwe productielijnen. Op termijn willen we onze omzet verdubbelen en creëren we hier ongeveer 130 extra jobs", zegt General Manager Rudi De Praetere. SanoRice hoopt in juni te starten met de bouwwerken.

Koop je in Europa ergens een rijstwafel, dan heb je één kans op twee dat die van SanoRice komt. "Met een marktaandeel van ruim 50 procent zijn we koploper in Europa", zegt Rudi De Praetere trots. "Daarnaast hebben we ook een stevige voet aan de grond in Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika. Slechts 5 procent van onze productie is voor de Belgische markt. Om aan de groeiende vraag naar rijstwafels te kunnen voldoen moeten we dringend uitbreiden. Daarmee gaat een investering gepaard van 4 à 5 miljoen euro, enkel voor de nieuwbouw. In een periode van 10 jaar gaan we daar acht nieuwe productielijnen plaatsen, goed voor zo'n extra 130 arbeidsplaatsen, wat het totaal dan op 320 zal brengen. Daardoor worden we , na het Sint-Elisabethziekenhuis, nog meer dan vandaag de grootste private werkgever van Zottegem."





SanoRice vestigde zich in 2003 in de industriezone langs de N42. "De eerste rijstwafels rolden echter al in 1986 van de band. Dat was toen nog in de Geraardsbergse deelgemeente Idegem. Als gauw bleek de ruimte daar te krap en in 2001 kochten we in Zottegem een oude kartonfabriek op. Op het stuk grond daarnaast bouwden we een nieuwe fabriek en in 2003 verhuisde de productie van Idegem naar Zottegem. Nooit hebben we overwogen om de taalgrens over te steken, omdat we onze Vlaamse werknemers niet kwijt wilden. Dat lijkt fiscaal misschien interessanter, maar op termijn is het voordeel verwaarloosbaar", meent de General Manager.





Poolse werkkrachten

Toch wordt het steeds moeilijker om aan extra werkkrachten te geraken. "De werkloosheid in Zottegem ligt op 4 procent. Daaruit rekruteren lukt nog amper. In Geraardsbergen ligt de werkloosheid wel hoger, maar daar zien ze het blijkbaar niet zitten om in Zottegem te werken. Uit noodzaak en om de vacatures ingevuld te krijgen, hebben we ons vizier dan maar op Polen gericht. Wij zijn trouwens ook één van de weinige bedrijven in de regio die ploegenarbeid aanbieden. Het wordt dus een uitdaging om alle toekomstige vacatures ingevuld te krijgen", besluit De Praetere.





Omzet van 35 miljoen

SanoRice produceerde vorig jaar zo"n 7.500 ton rijstwafels, goed voor een omzet van 35 miljoen euro.