13 illegalen springen uit Poolse vrachtwagen 12 april 2018

02u39 0

Een Poolse vrachtwagenchauffeur trok gisterenmorgen grote ogen toen plots dertien verstekelingen uit zijn vrachtwagen sprongen toen hij de deuren van zijn aanhangwagen opende.





De trucker was de Spelaanstraat in de industriezone in Leeuwergem ingereden om er een partij hout te lossen. Meteen werd de politie gebeld. De agenten waren snel ter plaatse en konden de verstekelingen allemaal inrekenen. "Het gaat om Eritreeërs, acht mannen en vijf vrouwen. Kinderen hadden ze niet bij. Enkele van die verstekelingen vertelden wel dat ze minderjarig waren, maar omdat niemand papieren op zak had, viel dat moeilijk uit te zoeken", vertelt politiecommissaris Gery Verlinden.





De dertien vluchtelingen werden overgebracht naar het politiecommissariaat in Zottegem, waar over elk van hen een dossier werd opgemaakt.





"We hebben deze mensen onder toezicht geplaatst en aan de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd wat we met hen moeten aanvangen. Maar voorlopig hebben we op onze vraag nog geen antwoord gekregen", laat commissaris Verlinden nog weten. (FEL)