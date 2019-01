10.000 euro voor promotie detailhandel Frank Eeckhout

23 januari 2019

16u14 0 Zottegem De stad Zottegem krijgt van van de provincie Oost-Vlaanderen 10.000 euro subsidies voor de promotie van de detailhandel.

Het provinciebestuur geeft subsidies aan steden en gemeenten en aan middenstands- en handelsverenigingen in functie van een beter lokaal beleid rond detailhandel en verdere professionalisering en promotie van de sector. “Detailhandel is een essentieel onderdeel van de provinciale en lokale economie. Met gemiddeld 19 handelspanden per 1000 inwoners is detailhandel ook zeer aanwezig in de Oost-Vlaamse gemeenten,” stelt de nieuwe gedeputeerde voor middenstand, Leentje Grillaert (CD&V).

De stad Zottegem ontvangt een subsidie van 10.000 euro voor het uitwerken van twee concrete acties. “Enerzijds wordt een brochure uitgegeven waarmee de handelaars nieuwe klanten trachten te werven. Anderzijds wordt een website gemaakt voor starters die in Zottegem een nieuwe zaak uit de grond willen stampen.”