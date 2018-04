1.300 leerlingen krijgen reanimatielessen 27 april 2018

Ook dit jaar organiseert het Sint-Elisabethziekenhuis in samenwerking met de stad lessen reanimatietechnieken voor de Zottegemse scholieren van het tweede, vierde en zesde middelbaar. "Levensbelangrijke lessen die het verschil kunnen maken", beklemtoont burgemeester Jenne De Potter (CD&V). Gisteren was het de beurt aan de leerlingen van het OLV-College campus Grotenberge. De leerlingen trokken per groep twee lesuren uit voor de lessen. Aan het einde wist iedereen een beetje beter hoe een leven te redden. (FEL)