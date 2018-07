"Zet water in je tuin voor de dieren" Frank Eeckhout

20 juli 2018

09u12 1

Schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor roept op om dieren in de tuin te helpen door een laag schaaltje met drinkwater te plaatsen. “Het warme weer en de aanhoudende droogte is een hele uitdaging voor dieren zoals vogels en egels die op zoek moeten naar drinkwater. Daarom roepen we samen met Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen op om in de tuin lage schaaltjes met drinkwater te voorzien zolang de hitte aanhoudt. Het is een kleine moeite en je kan er vandaag echt dierenlevens mee redden.”

Om bepaalde diersoorten deze uiterst warme periode te laten overleven, ondersteunt Zottegem de oproep van Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen om lage schaaltjes met water te voorzien in de tuin of rond het huis zodat vogels en andere dieren er kunnen drinken of baden. Veel egels hebben het bijvoorbeeld moeilijk doordat ze door droogte weinig voedsel kunnen vinden, voor hen kan je bijvoorbeeld naast een schaaltje met water ook een bakje met kattenbrokjes zetten.

Kurt De Loor: “Dierenwelzijn in onze stad ligt ons nauw aan het hart en dus beslisten we alvast om het goede voorbeeld te geven en schaaltjes met water te plaatsen op onze OCMW-campus, die zullen zolang de warmte en droogte aanhoudt regelmatig ververst worden.”