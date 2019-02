‘Wielerbucketlist’ met hellingen en kasseistroken in de regio Frank Eeckhout

28 februari 2019

13u43 0 Zottegem Wielerliefhebbers die zich willen meten met de groten uit het peloton kunnen dat nu doen via het project ‘Homeland of Cycling’ van Toerisme Oost-Vlaanderen. “Wielerfanaten kunnen de beroemde hellingen en kasseistroken uit de Vlaamse Ardennen via Strava aan hun wielerbucketlist toevoegen. Er worden ook wegmarkeringen aangebracht. In Zottegem worden De Paddestraat en de Lippenhovestraat opgenomen in het project”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a).

Wielerminnend Vlaanderen maakt zich op voor de voorjaarsklassiekers, hoogdagen voor de Vlaamse Ardennen. “De voorjaarsklassiekers lokken heel wat wielerliefhebbers naar onze regio. Op basis van de immens populaire app Strava werden in 2015, door sportieve fietsers, meer dan twee miljoen ritten gefietst in België.” laat Kurt De Loor weten. “Die wielerliefhebbers kunnen binnenkort deelnemen aan de ‘Flandrien Challenge’. Die uitdaging kadert in het project ‘Homeland of Cycling’ van Toerisme Oost-Vlaanderen. Via Strava zullen wielerliefhebbers de beroemde hellingen en kasseistroken aan hun ‘wielerbucketlist’ kunnen toevoegen, ze kunnen hun data bewaren en vergelijken met hun vrienden of de echte Flandriens.”

Om het project ook in het straatbeeld zichtbaar en herkenbaar te maken, zullen er dit jaar nog op maar liefst 50 locaties in Oost-Vlaanderen ook wegmarkeringen aangebracht worden. “Zo worden de start en de finish van de hellingen en kasseistroken duidelijk aangegeven. In Zottegem gaat het om de bekende kasseistrook de Paddestraat, de Lippenhovestraat, Vossenholstraat, de Slijpstraat, Langendries en De Vlamme. Een eerste wegmarkering zal de naam van de helling of kasseistrook vermelden, enkele meters verder komt dan een wegmarkering met specifieke kenmerken zoals de afstand of de hellingsgraad en waar het digitale Strava-gedeelte ‘fysiek’ van start gaat zal de start duidelijk aangegeven worden. Op het einde van de kasseistrook of helling wordt een finishlijn geschilderd", weet De Loor.

Een heel mooi project volgens De Loor. “Zottegem is nog één jaar Dorp van de Ronde. Met deze ‘Flandrien Challenge’ die duidelijk in het straatbeeld zal te zien zijn, kunnen we ook in de toekomst wielerliefhebbers van over de hele wereld blijven aantrekken", besluit hij.