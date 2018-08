“Verouderd stadion kan multifunctionele sport- en recreatiesite worden N-VA Zottegem lanceert concreet voorstel met verregaande participatie Frank Eeckhout

29 augustus 2018

Van het verouderd sportstation in Bevegem een multifunctionele sport- en reacreatiesite maken. Dat is één van de speerpunten op gebied van sport waarmee N-VA naar de kiezer trekt. “De verloederde aanblik van het stadion haalde niet eens een voetnoot in het masterplan sport", stellen Brecht Cassiman en Evelien De Both vast.

Terwijl de campagnetrein door de Egmontstad dendert, wil N-VA Zottegem de focus op de inhoud niet verliezen. Lijsttrekker Matthias Diependaele: “We vertalen graag enkele speerpunten van ons programma in concrete voorstellen. Een weldoordacht sportbeleid bleef deze legislatuur uit. Als de kiezer het toelaat, willen we voor een omwenteling zorgen, in overleg met alle betrokken sportverenigingen.”

Een van de concrete voorstellen die dit nieuw sportbeleid kan belichamen, is de toekomstvisie over het stedelijk sportstadion. "Nu koning voetbal binnenkort het stadion verlaat, biedt de site bijzonder veel mogelijkheden. Niet alleen voor de Zottegemse atletiekclubs, maar ook voor de andere sportverenigingen en individuele sporters moet het stadion een aantrekkingspool en ontmoetingsplaats worden", vindt gemeenteraadslid Brecht Cassiman.

Ook voor OCMW-raadslid Evelien De Both, die in Bevegem woont, is de huidige toestand van het sportstadion een doorn in het oog. "“Door de geslaagde infrastructurele ontwikkelingen bij KSV Sottegem en EEG moeten we durven breken met het beeld van een klassiek atletiekstadion. Het voetbalveld kan vervangen worden door een uitbreiding van de atletieknummers en een bredere waaier aan trainingsmogelijkheden. We kunnen de mosterd halen bijcreatieve realisaties zoals het Deense “Athletics Exploratorium”, of dichter bij huis, het nieuwe atletiekpark in Overijse dat op dit moment vorm krijgt. Laat ons samen zitten met onze atletiekclubs, de tennisclub en alle geïnteresseerde sportclubs, de visies samenvoegen en kijken welke opties realiseerbaar zijn", zegt De Both.

Het mag voor N-VA nog een stap verder gaan. “Sloop de oude kantine en kleedkamers en vervang de tribune door kleedkamers gekoppeld aan een grote multifunctionele ruimte voor binnensport, eetfestijnen en feesten. En laat ons vooral het lef hebben met ondernemers rond de tafel te zitten die willen participeren in het totaalproject."

Ook over het kostenplaatje is nagedacht. “We moeten af van het idee dat de staddergelijke projecten voor 100% moet financieren. Zelfs met subsidies vanuit de Vlaamse overheid moeten we openstaan voor andere opties. Publiek-private samenwerkingen zijn hierbij een mogelijkheid, maar ook participatie van ondernemingen, de sport- en atletiekclubs of van elke Zottegemse sportliefhebber moet mogelijk zijn. Denk aan een crowdfunding waarbij iedereen “peter van een lopende meter” kan worden", besluiten Cassiman en De Both.