"Veilig naar school fietsen moet vanzelfsprekend worden" Frank Eeckhout

03 september 2018

Groen Zottegem is van mening dat veilig naar school fietsen vanzelfsprekend moet worden. “Steeds minder kinderen fietsen naar school omdat de ouders het onveilig vinden", zegt Heidi Schuddinck.

Volgens Groen is ons verkeer totaal niet afgestemd op jonge fietsers. "Dit komt door het vele sluipverkeer, geparkeerde auto's en vrachtverkeer. Daarom pleiten wij voor een mobiliteit op kindermaat. De omgeving rond de scholen en de weg er naartoe moeten veiliger", zegt Schuddinck.

Groen Zottegem wil deze vicieuze cirkel doorbreken. "Bij bepaalde scholen kunnen er ‘schoolstraten’ komen die net voor en net na de schooluren autovrij zijn met een veilige Kiss and Ride-strook. Werfverkeer op het schooltraject moet geweerd worden en er moet nog meer aandacht gaan naar verkeerslessen. Beboet ook auto’s die op voetpaden parkeren. Stadsbestuur, lokale politie, scholen én ouders, allemaal hebben we onze verantwoordelijkheid. We moeten veilig fietsen opnieuw vanzelfsprekend maken", Schuddinck.