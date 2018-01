"Van alle daders de grootste lafaard" OPDRACHTGEVER FATALE OVERVAL OP GEERT DE LIE GAAT IN BEROEP RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

02u52 0 Ronny De Coster Weduwe Petra Verheecke wacht met een bang hart het nieuwe proces af. Zottegem Howard T. (34) gaat in beroep tegen de veroordeling voor zijn aandeel in de dodelijke overval op Moto's Geert in Erwetegem. Hij kreeg de maximumstraf van twintig jaar cel omdat hij de opdracht gaf aan Helbert E. (30) en Jaïro B. (39) om Geert De Lie en Petra Verheecke te overvallen. Daarbij liet Geert het leven. "Altijd weer afwachten, dat weegt ongelooflijk zwaar", reageert zijn weduwe Petra Verheecke.

Een maand geleden werden de drie Nederlandse betrokkenen bij de moord op Geert De Lie veroordeeld tot de maximumstaf van twintig jaar cel. Bij de uit de hand gelopen overval op 28 oktober 2011 schoot Helbert E. Geert De Lie dood terwijl Jaïro B. Petra Verheecke in bedwang hield. Zij leggen zich neer bij hun straf. Howard T., die volgens de rechtbank de overval beraamde, gaat wel in beroep. Hij was niet aanwezig tijdens de overval, maar kende Geert De Lie en Petra Verheecke wel. Hij wist dat er bij hen geld te rapen viel en stuurde zijn handlangers gewapend naar Erwetegem. "Ik had wel verwacht dat hij beroep zou aantekenen, maar het komt toch hard aan", zegt Petra Verheecke. "We waren blijven hopen dat er iets menselijks in hem zat en dat hij zijn verantwoordelijkheid zou nemen voor wat hij heeft gedaan. Dat is blijkbaar te veel gevraagd."





Ronny De Coster Opdrachtgever voor de overval Howard T. tekent beroep aan.

Vrijspraak

Tijdens het proces in eerste aanleg zweeg T. in alle talen, maar zijn advocaat Sven Mary ging resoluut voor de vrijspraak. "Mijn cliënt heeft altijd betwist dat hij iets te maken heeft met de overval. Het is dus logisch dat hij beroep aantekent tegen zijn veroordeling. Tijdens het proces is hij trouwens niet veroordeeld voor de moord op Geert De Lie, maar wel omdat hij de opdracht zou gegeven hebben voor de overal. Toch kreeg hij net zoals de dader en de mededader twintig jaar cel, de maximumstraf." Een te zware straf volgens Mary, die in beroep opnieuw voor de vrijspraak zal gaan. Dat net de opdrachtgever voor de vrijspraak gaat, is voor Petra Verheecke zwaar om dragen. "Van de drie daders is hij voor mij de grootste lafaard. Hij heeft zijn vriendschap met Geert en mij misbruikt. In mijn ogen is hij dan ook het meest schuldig, ook al heeft hij niet zelf de trekker overgehaald. De twee andere daders kenden ons niet en zonder hem zouden ze nooit bij ons terechtgekomen zijn."





Afwachten

De familie van Geert De Lie had gehoopt dat ze na het proces eindelijk alles zouden kunnen afsluiten, maar dat is dus niet het geval. Omdat T. beroep aantekent, moet het proces helemaal opnieuw gevoerd worden in Gent. Petra Verheecke leeft met een bang hart toe naar het proces. "Het kan opnieuw alle kanten uit, het is weer afwachten. Dat weegt ongelooflijk zwaar op mij, net als tijdens het eerste proces. Zal hij wel zijn verdiende straf krijgen? Ik heb er niet veel vertrouwen in."